Carnevale con festa e sfilata. Tra maschere e divertimento

UMBERTIDE - È stata una festa straordinaria il carnevale umbertidese. A sbancare lo storico veglione del Tea - Cine al Teatro dei Riuniti, trasformato in circo per l’occasione. A vincere la sfida per la migliore maschera gruppo il “Crisocioni freaks show“, formato da Vanessa Pannacci, contorsionista; Elisa Mariani, donna barbuta; Valentina Monsignori e Daniele Brunori, marionette; Michela Bartolini, Ester Bellezza e Alessandro Bottaccioli, mimi; Manuele Martinelli, gemelle siamesi; Genny Fabrizi, incantatrice di serpenti; Elisa Conigli, indovina; Giulio Corgnolini, domatore di molluschi, David Trinari e Silvia Alessandrini, il corpo tagliato dal mago; Linda Patumi, spettatrice. Miss veglione è stata eletta Maria Silvia Signorelli cartomante; mister veglione Ricky Conocchia vestito da Elvis. Menzioni speciali a Maddalena Mingarini (Moira Orfei) e al Gruppo del Circo delle pulci. Menzionati anche i pulitori delle gabbie Mario Baldoni e Francesco Deplanu. Divertentissima la sfilata dei carri: la scuola di ballo Emotion Dance ha presentato “Tutti uniti per il ballo“; il Circolo Uisp Spedalicchio ha allestito il “101% Spedalicchio“. La Pro Loco di Pierantonio dedicato il carro alla serie “Squid Game“, mentre i Freghi della Battitura di Badia Petroia hanno creato un galeone pirata. Il carro di Niccone, “Niccorto“, ha celebrato i frutti della terra, la scuola di ballo “Danza Nov’Art“ ha presentato Alice nel paese delle meraviglie. La Pro Loco di Calzolaro ha presentato “Calzolaro Park“.

Pa.Ip.