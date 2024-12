Carmen Consoli riparte in tour. La data zero al Lyrick

Sono stati anni di grandi progetti quelli trascorsi dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, “Volevo fare la rockstar” e adesso Carmen Consoli è pronta per un nuovo appuntamento live: un tour teatrale che la vedrà impegnata da ottobre 2025. E ad ospitare la prima tappa di “Teatri 2025”, il prossimo 18 ottobre alle 21 sarà il Lyrick di Assisi, per ila cartellone della stagione Tourné promossa da Aucma e Mea Concerti.

Per l’artista catanese l’attività live non è solo un momento di incontro e scambio con il pubblico, ma anche un’occasione di sperimentazione e ricerca. E sono tanti i progetti che ha varato nei tre anni trascorsi dall’ultima pubblicazione: quello in duo con Elvis Costello, i due tour mondiali con i quali ha attraversato le due Americhe e tutta Europa, Terra ca nun senti, progetto per il quale ha fondato la prima orchestra di musica popolare siciliana, il tour in duo power rock con Marina Rei alla batteria e infine il progetto su Domenico Modugno e Ignazio Buttitta.

Prevendite per il concerto su circuiti TicketItalia e TicketOne