Carabinieri aggrediti Due gli arresti

Un uomo e una donna arrestati (ai domiciliari) dopo aver aggredito i carabinieri di una pattuglia. E’ successo durante un normale controllo in località Fanello nella notte tra venerdì e ieri. La pattuglia ha incrociato un’auto alla cui guida è stato riconosciuto un uomo a cui mesi prima era stata ritirata la patente di guida, poi revocata dalla Prefettura . I militari si sono quindi messi all’inseguimento dell’auto, intimando più volte alla stessa di accostare. Secondo quanto riferisce l’Arma, il guidatore prima ha cercato di ’seminare’ la pattuglia poi, ormai costretto a fermarsi, si è dileguato a piedi. Dalla vettura sono usciti un uomo e una donna, che erano in compagnia del fuggitivo. Durante le operazioni di controllo, riferiscono ancora i carabinieri, è stata proprio la donna a manifestare nervosismo, minacciando gli operatori e contestando le verifiche. All’improvviso dalla siepe in cui si era nascosto è spuntato il fuggitivo che ha aggredito i due militari: uno dei quali è stato colpito con una gomitata al volto. Nella colluttazione è intervenuta anche la donna, che ha sferrato calci contro gli stessi militari, costretti a richiedere l’intervento di altri colleghi. I due sono stati quindi bloccati e, dopo gli accertamenti di routine al pronto soccorso, condotti in caserma. In accordo con la Procura, per entrambi è scattato l’arresto per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo e la donna sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.