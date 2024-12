Capodanno, è qui la festa. In centro vince la musica

Il Capodanno di piazza in centro sarà firmato dalla BM Music Group su regia del Comune e del Consorzio. La giovane ma già molto attiva società folignate, specializzata nella produzione e valorizzazione di artisti del territorio, ha previsto diversi punti animazione già allestiti con due team di deejays molto celebri nel panorama locale: rispettivamente il trio Beautiful sinners, Oldj e Viceversa, con una predilezione per i classici dance ’80-’90 e la musica House, che si occuperà di sonorizzare l’area della pista di pattinaggio in Piazza della Repubblica, ed il trio Fela back, Giopa e Martins, più orientato a sonorità elettroniche, Afro-Beat e ritmi assortiti, che scalderà e tingerà di colori esotici l’area dell’edicola tra via Mazzini e piazza Matteotti.

"La festa di San Silvestro – anticipano gli organizzatori – sarà “animata” da una serie di attrazioni itineranti che andranno a costituire l’effetto sorpresa della serata: una coppia di trampolieri alati e sonorizzati, proposta dalla compagnia di spettacolo di strada “Circo Cercasi”, il “Magic Bus” scoperto che attraverserà le principali piazze dell’acropoli con a bordo la storica formazione perugina dei Frost, appositamente riuniti per la circostanza, e un pittoresco pick-up che fornirà supporto lungo l’asse di Corso Vannucci e dintorni alla pirotecnica Falegnameria Marri, giovane ma seguitissimo collettivo musicale in grado di miscelare con originalità canzone d’autore italiana, rock stradaiolo e musica di strada dal genuino sapore etnico".

Il programma avrà inizio intorno alle 21.30 per concludersi alle una e per garantire la massima fruibilità di tutti gli eventi in quella fascia oraria sarà precluso l’accesso al centro degli autoveicoli non autorizzati.