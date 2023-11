Capodanno da festeggiare in piazza. Cofermato un format di successo

FOLIGNO Confermato il fortunato format dello scorso anno per Capodanno, con un doppio concerto il 30, dedicato alle band umbre e il 31 con un ospite d’eccezione. Sul palco di piazza San Domenico (scelta per il cantiere in piazza della Repubblica) ci sarà il gruppo dei Boney M. Ad annunciarlo Carlo Delicati dell’associazione Paiper che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune. Il 30 dicembre si esibiranno artisti umbri tra cui Bandiera Gialla, Moà, Roberto Giloni, Victoria. Il 31 dicembre, come detto, ci saranno i Boney M, storico gruppo musicale, formato da ballerini e cantanti caraibici. "Si tratta dell’unica data in Italia dei Boney M - ha detto Delicati – . È la continuazione di un progetto che ha portato la città al centro del mondo. Piazza San Domenico è un luogo più capiente (circa 56 mila persone a seconda delle disposizioni della Prefettura) ed è più facilmente organizzabile nel rispetto dei protocolli sulla sicurezza". Delicati ha reso noto che "per l’accesso alla piazza saranno riservati pass, consegnati ai ristoratori, per far entrare i clienti provenienti dai vari cenoni".

"E’ un rapporto che cresce ogni anno di più tra Comune e l’associazione Paiper che ha portato Foligno ad avere il Capodanno più bello dell’Umbria – sottolinea il sindaco Stefano Zuccarini –; le famiglie si possono divertire in tranquillità".