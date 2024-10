’Capitale italiana del libro’. Terni candidata

TERNI C’è anche Terni tra le venti città candidate a “Capitale italiana del libro 2025“. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli (foto), ha firmato il decreto di nomina dei componenti della giuria per il conferimento del titolo La commissione è composta da Gian Arturo Ferrari in qualità di presidente; Roberto Alfatti Appetiti, Domenico Minuto, Susanna Tamaro e Simona Vinci. I giurati saranno ora chiamati a valutare i progetti presentati alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore dalle venti città che si sono candidate entro i termini previsti dal bando. Si tratta di Benevento, Butera (Cl), Casalnuovo (Na), Castel Bolognese (Ra), Chioggia (Ve, Cuneo, Gallipoli (Le), Grottaferrata (Rm), Ischia (Na), Latina, Macchiagodena (Is), Mantova, Mercogliano (Av), Mistretta (Me), Palombara Sabina (Rm), Sant’Andrea di Conza (Av), Sorrento (Na), Subiaco (Rm), Velletri (Rm) e appunto Terni. "La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore con una segreteria tecnica - spiega il Mic - sosterrà la giuria esaminatrice nell’individuare fino a dieci progetti finalisti. I convocati parteciperanno a un incontro per la presentazione pubblica e l’approfondimento del progetto, ai fini della valutazione finale. Entro il 30 novembre del 2024, la giuria sottoporrà al ministro il progetto della città proposta che diventerà Capitale italiana del libro 2025. Alla città vincitrice verrà assegnato un contributo di 500mila euro da parte del ministero della Cultura". Ad aggiudicarsi il riconoscimento negli anni scorsi sono state Chiari (2020), Vibo Valentia (2021), Ivrea (2022), Genova (2023) mentre la Capitale del Libro 2024 è Taurianova.