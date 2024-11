Cantieri sulle strade. Tra lavori e disagi

Strade e cantieri, si segnalano alcuni disagi per gli utenti del territorio sia in E45 che nella viabilità interna di collegamento tra i Comuni. Partiamo dalla E45 dove continuano i lavori mirati soprattutto al miglioramento sismico dei cavalcavia che sovrappassano la sede stradale. Proprio per consentire l’avanzamento dei cantieri, la E45 sarà temporaneamente chiusa nella notte di domani (venerdì 15 novembre) dalle 21 alle 6,30 del giorno dopo. Il traffico in direzione Cesena sarà deviato con uscita obbligatoria a Promano e rientro allo svincolo Città di Castello sud mentre per chi viaggia in direzione Terni, uscita a Città di Castello Sud e rientro a Promano. Durerà invece 60 giorni la chiusura, lungo la strada Provinciale 100, del ponte sul Tevere di San Giustino verso il comune di Citerna a causa degli interventi di ripristino delle condizioni di integrità strutturale e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza. Per raggiungere San Giustino da Pistrino, o viceversa, da ieri si deve optare per un’altra strada con relativi disagi segnalati dai residenti. Polemico il sindaco di Citerna, Enea Paladino, che lamenta lo scarso preavviso (l’informazione della chiusura è stata data il giorno prima, e non a tutti…). "Non entro nel merito dei lavori al ponte che ritengo doverosi, dispiace costatare la mancata comunicazione al Comune di Citerna da parte della Provincia di Perugia che si dimentica, oppure non sa, che il ponte (anche se in territorio tifernate) viene utilizzato per la maggior parte dai citernesi e dai lavoratori delle aziende del nostro comune", scrive Paladino segnalando di non aver avuto alcuna comunicazione dei lavori partiti da ieri.