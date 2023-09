Campo di calcio Todi: la palazzina 'torna' alla società

Verrà riconsegnata in questi giorni alla società sportiva la palazzina a servizio del campo di calcio “Lucio Luchetti“ di Pantalla, oggetto da parte del Comune di lavori per circa 150mila euro. Gli interventi di ammodernamento, riqualificazione ed efficientamento energetico sono stati finanziati per 100 mila euro a valere sui fondi regionali per l’impiantistica sportiva e il restante con i fondi del bilancio comunale. "Il fabbricato risultava costruito negli anni Novanta - spiega l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri - e aveva evidente necessità di ristrutturazione: da qui la decisione di procedere a lavori importanti sia dal punto edile che impiantistico".

Il cantiere ha visto il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura, degli impianti idrico-sanitari degli spogliatoi e infermeria, dei pavimenti e rivestimenti, delle tinteggiature e finiture ed anche di tutti gli infissi interni e alcuni esterni. Si è proceduto inoltre all’adeguamento dell’impianto elettrico e d’illuminazione esterna e alla realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e produzione acs che permetterà una riduzione drastica dei consumi energetici. L’intervento ha riguardato anche le facciate esterne, la verniciature delle porte metalliche, la sostituzione dei pluviali e, da ultimo, anche l’adduzione alla rete idrica comunale. "Siamo già al lavoro sul nuovo bando regionale – aggiunge il sindaco - a supporto di interventi di efficientamento energetico, energia da fonti rinnovabili e prevenzione rischio sismico emanato dalla Regione a favore degli impianti sportivi pubblici esistenti, con il quale si prenderanno in considerazione le altre criticità rilevate sul territorio comunale".

