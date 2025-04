Campo di calcio e pista di atletica. Lavori in vista per 150mila euro

TODI - Nel corso dell’ultima riunione di Giunta, è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della palazzina servizi dell’impianto campo di calcio- pista di atletica di Pontenaia, finanziato a valere sui fondi regionali del programma annuale per l’impiantistica sportiva. Il finanziamento per 100mila euro sarà integrato con fondi del bilancio comunale a favore della manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’impianto. I fondi permetteranno, infatti, di dare corso ad alcuni adeguamenti programmati in particolare nella palazzina servizi e nella pista stessa. "I lavori – afferma il sindaco – prevedono dieci interventi per rimuovere gli ammaloramenti e garantire una migliore fruibilità della struttura al centro di una sempre più intensa attività sociale e sportiva. L’impianto, gestito dall’Associazione Uisport Avis Todi, ha conosciuto negli ultimi tempi consistenti miglioramenti, dopo anni di incuria. Adesso la pista e i suoi annessi stanno tornando pian piano ad essere centrali nello sport tuderte e accoglienti anche nei servizi, con tante attività programmate per giovani e meno giovani". Sempre in tema di impiantistica sportiva, non meno importanti i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’impianto sportivo - campo di calcio “Lucio Luchetti“ di Pantalla, che nel 2023 era già stato oggetto di un altro importante intervento di riqualificazione ed efficientamento della palazzina spogliatoi per un importo di circa 150mila euro.

s.f.