’Campo de li giochi’, restyling C’è il via libera al progetto

Via libera al progetto definitivo per la riqualificazione della struttura del ’Campo de li giochi’ e dell’area circostante attraverso i fondi del Pnrr – missione 5 – componente 2 per quanto riguarda la rigenerazione urbana. L’esecutivo, nella riunione del 6, ha approvato il documento definitivo per dare il via ai lavori di ripristino. I progetti di sistemazione riguarderanno il parcheggio e l’area cavalli, box servizi, la tribuna centrale. Complessivamente, il quadro economico totale ammonta a quasi 1,1 milioni di euro. Acquisito ora il progetto esecutivo, si procederà all’affidamento dei lavori per l’intervento. Il ’Campo de li Giochi’ è stato inserito in quanto il Dpcm del 21 gennaio 2021 ha previsto l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti e progetti di rigenerazione urbana. "Il Campo de li giochi è situato nelle immediate vicinanze del centro storico di Foligno – si legge nell’atto – e necessita di una serie di opere finalizzate alla riqualificazione dell’intero impianto con evidenti benefici per la collettività". Da qui l’ok al progetto dal Governo, con la clausola di stipulare il contratto entro il 30 luglio.