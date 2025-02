Campionato di Creatività. Anita Gaggioli è nella “top ten“

Continua a produrre talenti il Polo Liceale “Giuseppe Mazzatinti“, confermandosi quindi un ottimo “vivaio“ per la crescita e lo sviluppo di giovani del territorio. L’ultimo risultato da segnalare è quello raggiunto dagli studenti delle classi terze dell’indirizzo Artistico del liceo eugubino nella classifica parziale del Campionato di Creatività, quinta edizione 2024-2026 del progetto Art&Science Across Italy indetto dal Cern di Ginevra, dall’Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare) e dalle Università Federico II di Napoli e da quella degli Studi di Perugia. In particolare, Anita Gaggioli della classe 3AD ha conquistato il settimo posto della graduatoria complessiva, piazzandosi nella top ten su un totale di oltre 3.000 partecipanti provenienti da tutta Italia. Un risultato eccellente che ha consentito alla giovane studentessa di essere anche la prima tra i partecipanti provenienti dall’Umbria.