Camminate in libertà per scoprire il territorio Ecco il programma

1 Proseguono le escursioni nell’ambito del progetto Around Perugia. le date per i prossimi tour promozionali gratuiti organizzati dal Comune di Perugia in collaborazione con la ASD Centro Rematori Passignano e con il Gruppo Speleologico CAI Perugia sono per il 15-29-30 aprile, 6-13-20 maggio. Tutti i dettagli delle iniziative si potranno trovare nella pagina facebook @aroundperugia mentre per iscriversi va mandata una richiesta all’indirizzo email [email protected] oppure tramite Form dell’applicativo turistico Perugia in App.

"L’obiettivo dell’iniziativa – afferma Gabriele Giottoli, assessore allo sviluppo economico, turismo e marketing territoriale – è fare di Perugia un centro propulsivo di una progettualità finalizzata alla valorizzazione di tutta la Regione e degli spazi urbani ed extraurbani come attrattori di un turismo esperienziale che privilegia la qualità della vita”. Il cicloturismo, nelle sue molteplici forme, è una delle espressioni più innovative e interessanti della fruizione turistica e rappresenta un’opportunità concreta di valorizzazione territoriale anche al di fuori dei grandi appuntamenti annuali legati agli eventi" Gli itinerari fruibili in bici, MTB, gravel e e-bike sono percorsi ad anello che possono essere scoperti seguendo le tracce GPX scaricabili anche dall’applicativo turistico del Comune.