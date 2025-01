Camion esce di strada e si incastra su una casa: residenti bloccati

PIEGARO – Intorno alle 5 di ieri mattina un camion è uscito di strada sulla SR 220 Pievaiola, finendo contro un’abitazione e causando un grave incidente. Il fatto si è verificato a vocabolo Lucerno, sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso. Gli occupanti della casa, rimasti bloccati all’interno, hanno dato l’allarme. Per rimuovere il mezzo pesante, incastrato nella parete dell’abitazione, è stata necessaria l’autogru dei vigili del fuoco. Il conducente del camion è stato tirato fuori e affidato alle cure del 118. Sul posto erano presenti anche i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente. Alle 9 di ieri mattina l’intervento di ripristino per la rimozione del mezzo era ancora in corso. Secondo i primi accertamenti il camion all’incrocio che dalla strada di Moiano si immette sulla Pievaiola potrebbe aver avuto un problema per via della strada scivolosa o per una manovra, finendo letteralmente dritto verso l’abitazione.