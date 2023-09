Camion sprofonda nel terreno e finisce su una casa in ristrutturazione: danni al tetto

San Giustino (Perugia), 28 settembre 2023 – Un camion – per l’esattezza un autocarro con pompa per calcestruzzo – è sprofondato nel terreno, probabilmente per un cedimento durante alcuni lavori edili, ed è finito su una casa in ristrutturazione. È successo nel primo pomeriggio nel comune di San Giustino (Perugia).

L’incidente – il camion è rimasto su un fianco – ha procurato notevoli danni al tetto della casa. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti insieme a una squadra da Perugia con autogrù per recuperare il mezzo pesante. La delicata operazione si è conclusa dopo alcune ore di lavoro.