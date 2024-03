Camilla, dal ’Plinio il Giovane’ all’esperienza di New York

CITTA’ DI CASTELLO - Camilla Valdambrini un’alunna della classe 5A del liceo classico "Plinio il Giovane", ha partecipato nei giorni scorsi al programma "New York Young L’Ambasciatore del Futuro". La ragazza ha svolto una serie di attività finalizzate alla partecipazione alla Conferenza di New York che si è svolta dal 5 al 13 marzo scorsi. Entusiasta e felice Camilla, che lo scorso anno è stata sei mesi nel Missouri per un programma di studio all’estero, spiega così la settimana a New York: "L’esperienza che ho da poco vissuto alle Nazioni Unite è stata estremamente significativa per me, sia sul piano didattico che umano. Fin da piccola sono sempre stata incuriosita dal funzionamento dell’Onu e delle sue agenzie, ma mai avrei pensato di poter vivere quell’ambiente in prima persona o di partecipare a una vera e propria simulazione diplomatica". Il progetto formativo personalizzato si è articolato in un corso di formazione in diretta live streaming e di cinque giorni di sessione di Commissione Diplomatica, nel corso dei quali Camilla ha avuto la possibilità di approfondire in lingua inglese i temi in oggetto dell’agenda politica internazionale e diplomatica dibattendo di conflitti, negoziando e prendendo parte alle sedute nel Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite. Questa esperienza "mi ha permesso di essere maggiormente informata su argomenti importanti, e consentito di migliorare le mie abilità di public speaking e di negoziazione".