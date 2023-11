Cambia la viabilità nella zona della rotatoria di Borgo Rivo

TERNI La Giunta comunale ha approvato il progetto presentato dalla ditta Marcangeli srl contenente le modifiche esterne al lotto denominato ’Il Tulipano’.

Lo rende noto il vicesindaco Riccardo Corridore. "Il progetto - fa sapere Palazzo Spada – prevede la realizzazione di una rampa carrabile per consentire l’immissione degli autoveicoli provenienti dal complesso del Tulipano direttamente nella rotatoria di Piazzale Marinai d’Italia. Contestualmente sono state approvate, come propedeutiche alla realizzazione del progetto stesso, delle modifiche alla viabilità della rotonda, con l’eliminazione del cordolo che ha evidenziato situazioni di conflitto nei flussi di traffico". "Sono soddisfatto – dichiara l’assessore alla viabilità, Marco Iapadre – per l’imminente rimozione del cordolo che, nato con l’intenzione di indirizzare i flussi di traffico, si è rivelato invece un ulteriore elemento di disturbo in una rotatoria già penalizzata da diversi problemi di scorrimento. La presentazione del progetto e la sua approvazione in Giunta sono stati preceduti da un preliminare confronto tra i tecnici comunali e il privato, promosso dall’amministrazione nell’intento di facilitare e velocizzare la fase di approvazione stessa".