Calendimaggio. Si parte oggi: ecco il programma

ASSISI – Dal 1954 il Calendimaggio anima la vita cittadina, coinvolgendo i partaioli de Sotto e de Sopra, impegnati a proporre, con un lavoro che dura mesi, una manifestazione unica: un viaggio nel tempo nel segno della musica, della recitazione, dello spettacolo, dei colori che anima vicoli e piazze della città. Si parte oggi pomeriggio, alle ore 15, con la benedizione dei vessilli di Magnifica Parte de Sotto, nella Basilica Superiore di San Francesco, e della Nobilissima Parte de Sopra, nella Cattedrale di San Rufino. Alle 15.45, al suono della campana delle Laudi, partirà da Piazza Santa Chiara il corteo dell’Ente Calendimaggio, con arrivo in Piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. A seguire il Maestro de Campo Bruno Cianetti riceverà dal sindaco di Assisi Stefania Proietti le chiavi della città, assumendo i poteri sovrani in città per la durata della festa.

Poi l’ingresso dei cortei di Parte de Sopra e Parte de Sotto, la restituzione del Palio, il saluto di Marco Tarquinio presidente-magistrato dell’Ente Calendimaggio e l’investitura della giuria composta dalla storica Virtus Maria Zallot, dal regista Claudio Autelli e dal musicologo Sandro Cappelletto. Il pomeriggio si concluderà con la lettura dei bandi sfida, l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. Alle 21.30, nei vicoli di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale. Il Calendimaggio di Assisi anche quest’anno sarà trasmesso in streaming sui canali web di Umbria Webcam e del sito istituzionale dell’Ente Calendimaggio www.calendimaggiodiassisi.com.