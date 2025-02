Calendimaggio, si cambia. Modifiche al regolamento

ASSISI – Poco più di tre mesi al Calendimaggio, in programma dal 7 al 10 maggio, Parti già da tempo al lavoro. Con qualche nodo non facile da sciogliere, e non solo per questione di tempo. Aleardo Pelacchi, Priore Maggiore della Nobilissima Parte de Sopra ha scritto al presidente dell’ente Calendimaggio, Stefano Venarucci, per chiedere la convocazione della commissione della festa e discutere di alcune questioni relative al programma e ad aspetti organizzativi. "Con l’inizio del nuovo anno ci preme esprimere in maniera formale la nostra disponibilità ad affrontare prima possibile le tematiche relative alla trasformazione dell’Ente Calendimaggio, secondo la normativa del cosiddetto Terzo Settore, nonché ad aprire una riflessione sullo svolgimento della stessa Festa di Calendimaggio- dice Pelacchi -. Molte sono le tematiche da affrontare, a partire dalla collocazione temporale del bando di sfida nell’ambito dei giorni della festa, la tenuta complessiva delle giornate di mercoledì e venerdì per il pubblico del palco, la non esatta corrispondenza della scheda della musica rispetto a quanto previsto dal Regolamento della Festa, per citarne alcune". Per i ‘mammoni’ per quanto riguarda la collocazione temporale del bando di sfida si potrebbe pensare alla giornata del sabato, in coda ai due cortei, dedicando parte delia giornata del mercoledì, a uno spettacolo degli Sbandieratori, in occasione della ricorrenza del cinquantesimo anno, dalla fondazione del gruppo. Inoltre, per la giornata di venerdì, si potrebbe pensare ad un’implementazione della manifestazione dedicata al Calendimaggio dei piccoli, attraverso un maggiore coinvolgimento della stessa struttura dell’Ente.