"Caldaie a gas? Pezzi da museo" Riscaldamento sì, ma sostenibile

PERUGIA – La campagna di sensibilizzazione di Legambiente per sensibilizzare i cittadini sull’uso delle caldaie a gas sbarca anche a Perugia. Così ieri in piazza della Repubblica è scattato il flash mob itinerante "Caldaie a gas? Pezzi da Museo!". "La campagna - spiegano gli attivisti - è attuata con il supporto del Kyoto Club per spostare i sussidi per le caldaie a gas su tecnologie di riscaldamento sostenibili, chiedere lo stop all’installazione di nuove caldaie a gas fossile dal 2025, smettere di promuovere le caldaie a gas come una soluzione sostenibile, eliminando queste tecnologie da tutti i sistemi incentivanti fin da subito". In Italia, ad oggi, sono installate, tra sistemi autonomi e centralizzati, oltre 19 milioni di caldaie a gas, di cui almeno 7 milioni di caldaie con più di 15 anni. Pezzi da museo che consumano il 50% del gas utilizzato nel nostro Paese e che sono la causa della voce di spesa energetica più alta per famiglie e imprese.

Anche nella tappa perugina la campagna ha abbinato accanto alle foto e ai pezzi di vecchie caldaie opere artistiche in tema.