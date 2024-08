’Calciogiovane nei borghi’. In gara ragazzi di 24 società

CITTÀ DI CASTELLO – Rinnovamento nella continuità, per una manifestazione che taglia il traguardo delle 33 edizioni. Novità a partire dalla denominazione, con ’Calciogiovane 90’ che diviene ’Calciogiovane 90 nei borghi’, ad indicare il nuovo format di una kermesse che mantiene la propria identità ma allarga i suoi orizzonti, non soltanto dal punto di vista geografico. Il gruppo di lavoro guidato da Sergio Bartoccioni ha messo a punto un programma che al torneo riservato alla categoria Esordienti 1° anno (2013) affiancherà un convegno e consentirà ai baby calciatori di conoscere meglio le località che li ospiteranno. Si parte venerdì 30 agosto alle ore 18 nella sala “Officina della Lana” della Scuola di arti e mestieri “G.O. Bufalini” con l’incontro “Il calcio per loro” nel quale relatori di livello nazionale approfondiranno vari temi del football giovanile. Le 24 squadre in lizza saranno divise in 6 gironi da 4 squadre che si affronteranno nel pomeriggio di sabato 31 agosto nei 6 borghi (Anghiari, Citerna, Monterchi, Monte Santa Maria Tiberina, Montone e Pietralunga) coinvolti: in mattinata gli stessi saranno ricevuti in comune e guidati alla scoperta delle varie località, prima del pranzo offerto dalle istituzioni. L’atto finale andrà in scena domenica dalle ore 9 allo stadio “Bernicchi” con la conclusione prevista per le ore 17 circa. Da segnalare il coinvolgimento in veste di arbitri di circa 40 ragazzi impegnati in progetti di Servizio Civile della Bufalini.