Calci e pugni in un bar di Spoleto. Applicato il Daspo Willy a un 28enne

Il daspo Willy arriva anche a Spoleto. Ma cos’è il daspo Willy? È una ‘misura di prevenzione personale atipica’ introdotta nel dicembre 2020 all’indomani dell’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro Duarte a Colleferro, in provincia di Roma. In poche parole si tratta del divieto d’accesso ad alcune aree urbane e la violazione del provvedimento comporta la reclusione e una salata multa. Il destinatario è un 28enne di origini albanesi, domiciliato a Spoleto a cui i carabinieri della locale compagnia, diretta dal capitano Teresa Messore, hanno notificato il provvedimento del "divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento" della durata di un anno, emesso dal Questore della provincia di Perugia, per le gravi condotte tenute in un esercizio pubblico nel comune di Castel Ritaldi. L’interessato tra l’altro, gravato da pregiudizi penali e già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, per futili motivi, si è reso protagonista di una violenta aggressione nei confronti di un giovane connazionale. I fatti sono recenti, il 28enne ha colpito con calci e pugni la vittima prima all’interno di un bar, poi ha continuato anche fuori dal locale. Il giovane aggredito, apparso in gravi condizioni, è stato soccorso ed è stato accompagnato all’ospedale dove i sanitari hanno riscontrato varie lesioni ed hanno certificato una prognosi di 20 giorni.

Le forze dell’ordine hanno identificato l’aggressore che ora deve rispondere del reato di lesioni personali aggravate. Visti i fatti i carabinieri della compagnia di Spoleto, che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso in merito all’aggressione, hanno proposto l’applicazione della misura di prevenzione personale anche a scopo cautelativo. Il Questore, competente in materia, ha accolto la richiesta. Ora il provvedimento dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, vieta al destinatario l’accesso a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento dell’intera provincia di Perugia nella fascia serale-notturna, dalle 19 alle 7, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali. La violazione del provvedimento integra un autonomo delitto, è quindi se il 28enne non dovesse rispettare gli obblighi previsti dal daspo Willy rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni, ma anche una salata multa che va dalle 8 alle 20mila Euro.