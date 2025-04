Cadavere sull’ansa del Tevere, indaga la polizia

Perugia, 30 aprile 2025 – Questa mattina i poliziotti di Perugia sono intervenuti a Ponte Valleceppi, all'altezza di via dei Carpentieri, per il ritrovamento di un cadavere sull'ansa del Tevere, incagliato nelle rocce al centro del fiume.

Sul posto, insieme al magistrato di turno, gli agenti della polizia scientifica, della squadra mobile, i vigili del fuoco e il medico legale. Dai primi esami è emerso che l'uomo, un italiano di 85 anni, sarebbe morto poche ore prima per cause ancora in corso di accertamento: non risultano comunque presenti evidenti segni di aggressione o colluttazione. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Perugia, al fine di chiarire le causa del decesso, ha disposto il trasporto della salma all'obitorio di Perugia, a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli approfondimenti autoptici.