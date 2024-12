Buttano la cocaina dal finestrino. Arrestati due pusher sulla E45

Da Perugia fino a Città di Castello con la cocaina da ‘piazzare’. I carabinieri del Norm hanno arrestato in flagranza di reato due persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un ragazzo di 23 anni e di un uomo di 40, entrambi di origine albanese e domiciliati a Perugia. I due, già noti alle forze dell’ordine poichè gravati da precedenti penali, sono stati controllati venerdì scorso da una pattuglia nell’ambito di un servizio di prevenzione disposto lungo le strade di accesso alla città e zone limitrofe.

A bordo di un’utilitaria, il ventenne e il quarantenne erano appena usciti dalla E45 in direzione Città di Castello, quando sono incappati in un posto di blocco. Alla vista dei carabinieri hanno tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo fuori dall’abitacolo, che è stato subito dopo recuperato dai militari dell’Arma. All’interno vi erano circa 34 grammi di cocaina. A quel punto è scattata la successiva perquisizione, sia personale che all’interno del veicolo, a margine della quale sono stati ritrovati ulteriori due involucri contenenti la stessa sostanza che i due avevano occultato all’interno degli indumenti. All’esito di questi accertamenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, i fermati sono stati condotti all’interno delle camere di sicurezza dell’Arma dei carabinieri di Città di Castello, in attesa del rito direttissimo. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia ha disposto per loro la convalidato dell’arresto. Continuano anche in questo fine settimana i controlli delle forze dell’ordine in tutto il territorio per infrenare i reati di natura predatoria o lo spaccio. Tra l’altro proprio nei giorni scorsi sempre i carabinieri, nel corso dei dispositivi di sicurezza, avevano denunciato due giovani trovati in possesso di arnesi da scasso utili per compiere furti: si aggiravano all’alba in una zona collinare del comune di San Giustino.