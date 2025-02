Bufera nel centrosinistra. Il Patto Avanti ai civici: "Non volete il confronto"

Botta e risposta nel centrosinistra eugubino. Dopo il comunicato inoltrato martedì da Gubbio Città Futura, che chiedeva lumi al Patto Avanti eugubino sull’esclusione dal tavolo permanente, i rappresentanti del Pd Gubbio, SI Gubbio, M5S Gubbio e Psi non hanno fatto attendere la loro risposta. "Siamo aperti a ogni forma di dialogo – si legge nella nota – e non abbiamo alcuna volontà di escludere i movimenti civici dal tavolo permanente, come è stato ampiamente dichiarato da alcuni rappresentanti del Patto Avanti nelle scorse settimane. Le nostre braccia sono aperte a chiunque voglia interloquire, purché vengano condivisi i principi e gli elementi alla base dell’alleanza, tra cui un’opposizione coesa all’attuale amministrazione di destra e la riunificazione del centrosinistra eugubino. Tuttavia, rifiutiamo qualsiasi tentativo di confronto parziale, come quello cercato da Città Futura, che ha dapprima chiesto un incontro con Sinistra Italiana e poi ha negato il confronto, quando è stato richiesto di coinvolgere tutti i componenti del tavolo. È assolutamente vero, la fase costitutiva del nuovo Patto Avanti ha coinvolto i partiti tradizionali, così come dichiarato pubblicamente in diverse sedi, ma non ha mai inteso escludere nessuno, né creare subalternità, così come è stato chiarito proprio con i rappresentanti di Città Futura". E prosegue: "Respingiamo, inoltre, qualsiasi forma di ingerenza nell’organizzazione interna dei partiti del Patto Avanti, come dimostrano alcune affermazioni nel comunicato riguardo al Pd eugubino. A questo proposito, fa sorridere il tempismo di uscita di questa nota di Città Futura, a giorni di distanza dal comunicato del Patto Avanti e proprio a poche ore dalla prima assemblea plenaria del Partito Democratico a seguito del nuovo tesseramento". Dopo il "chiarimento di conti", il Patto Avanti vuole deporre l’ascia di guerra: "Sì, speriamo prevalga il buon senso, siamo d’accordo, speriamo vivamente che il nostro tentativo di aprire un tavolo con Città Futura, invito che, nonostante il rifiuto delle scorse settimane, rimane inequivocabilmente aperto, venga accolto e ci si possa finalmente sedere al tavolo. Confrontiamoci in modo leale e costruttivo, per il bene di Gubbio e della nostra comunità senza protagonismi né rancori. Noi ci siamo".

Federico Minelli