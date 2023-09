Brt, cambia via Settevalli. Più spazio al senso unico

Possono partire gli espropri per il Metrobus (o Brt): il Consiglio comunale ieri ha approvato la variante al Prg per la realizzazione del percorso dei maxibus da 18 metri che collegheranno Castel del Piano a Fontivegge. Quello di ieri è dunque è l’atto conclusivo del procedimento di variante urbanistica, iniziato circa un anno fa. Atto che permetterà di avviare i primi lavori a novembre, mentre la discussione si inasprisce. Tra gli elementi emersi ieri c’è anche quello legato al senso unico di via Settevalli: in partica i 200 metri tra via Piccolpasso e via Barteri non saranno più a doppio senso, ma si potrà solo salire verso la stazione proprio per facilitare il Metrobus. "Ci saranno molte criticità – ha detto il consigliere del Pd, Francesco Zuccherini – come quella legata ai parcheggi di scambio ed, in particolare, a quello individuato nell’area dell’ospedale, di difficile fruizione perché già oggi oberato". La pensa diversamente il consigliere delegato al Brt, Cristiana Casaioli: "Con i 110 milioni di investimento verrà prodotto non soltanto un nuovo mezzo di trasporto ma verranno riqualificate intere aree da esso attraversate (strade, marciapiedi, parcheggi); il tutto ad impatto ambientale zero".