Branca, gol all’ultimo tuffo: espugnato il ’Marinelli’ nel recupero

PIERANTONIO

0

BRANCA

1

PIERANTONIO: Zandrini , Scarlino , Francioni , Gaggioli , Allegrucci , Sannipoli (34’st Capati ), Salis M. , Polidori , Morlandi , Salis Y. , Piras. A disp.: Falconi, Capati, Bei, Cesarini, Hodaj, Muca, Fumanti, Aronni, Piergentili. All:Bruni

BRANCA: Lapazio , Sorbelli 5.5, Lilli Benedetti , Fondacci (22’st Bontempi ), Gatti (22’st Biagiotti ), Mangiaratti (34’st Soumahoro ), Giambi , Marchi , De Iuliis, Fastellini. A disp.: Sergiacomi, Bontempi, Roscini, Masci, Giacometti, Biagiotti, L. Marchi, Soumahoro, Berettini. All: Lisarelli.

Arbitro: Fora di Terni (Conciella e Botu di Città di Castello).

Marcatore: 49’ st Biagiotti.

Note: spettatori 250 circa. Espulso Salis M. (P) per proteste. Ammoniti: Allegrucci, Salis M, Polidori, Salis Y. Gatti, Giambi, Soumahoro. Recupero: pt 2’, st 4’.

PIERANTONIO - Il Branca ritrova la vittoria ed è un successo fondamentale per la formazione di Lisarelli (nella foto) che espugna all’ultimo tuffo il Marinelli salendo a quota 25 in classifica, a più 8 sul penultimo posto. E domenica prossima sarà sfida con la Nestor penultima. Mastica amaro invece il Pierantonio che trova il gol a metà ripresa con un calcio di punizione da metà campo che sorprende incredibilmente Lapazio. Palla che finisce in rete senza che nessuno la tocchi, con l’arbitro Fora che aveva però concesso un calcio di punizione indiretta. Gol annullato e poco dopo secondo giallo per proteste a Michael Salis. Pierantonio in dieci e nel finale il Branca trova il gol decisivo al 94’ con il neo entrato Biagiotti.