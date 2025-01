Botte al personale in treni e stazioni

FOLIGNO Oggi alle 10, all’ingresso della stazione ferroviaria di Foligno, la conferenza stampa delle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl ferrovie, Fast Ferrovie e Orsa sull’emergenza delle aggressioni nei treni al personale di bordo e nelle stazioni al personale di terra. "Si tratta di una mobilitazione nazionale, per un problema che non risparmia l’Umbria" sottolineano i sindacati. "Ogni giorno il personale ferroviario è impegnato a garantire il tuo viaggio in sicurezza e tranquillità – cosi la Fit Cisl nazionale – , affrontando turni e condizioni di lavoro difficili, con dedizione e professionalità. Tuttavia, sempre più frequentemente assistiamo a episodi di aggressione e violenza nei confronti dei capitreno e di tutto il personale di stazione front-line. Lavoratrici e lavoratori che, di giorno, di notte, a Natale e a Ferragosto, contribuiscono alla tua sicurezza e ti ricongiungono ai tuoi affetti, riportandoti a casa.

Solo nel 2024, in tutte le imprese ferroviarie, si sono registrati oltre 800 episodi violenti ai danni del personale che lavora in treno o in stazione: senza contare minacce, sputi e insulti".