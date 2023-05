Borse di studio Sei milioni per le famiglie

Perugia Nell’ottica di perseguire una politica fattiva e concreta che miri a contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e di precoce fallimento dell’offerta formativa, l’amministrazione regionale ha approvato il bando relativo all’erogazione di borse di studio a beneficio degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, iscritti all’anno scolastico 20222023, residenti in Umbria.

"Si tratta di una fondamentale misura – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione Paola urbani Agabiti - che segue altre analoghe già messe in campo dall’assessorato e che prevede uno stanziamento di risorse fino a sei milioni di euro. Con questo strumento, la Regione intende arginare una vera e propria piaga legata alla difficoltà, per molti nuclei familiari, di garantire ai propri figli e alle proprie figlie la prosecuzione di un adeguato percorso scolastico e la frequenza ad una attività didattica per loro imprescindibile e di estrema importanza nella formazione culturale e nella propria crescita sociale. È un problema – rileva – che oggi tende ad investire un gran numero di studenti, i quali si trovano costantemente ad affrontare criticità e ostacoli legati all’inclusività, alla socialità e all’apprendimento, forieri di scelte dannose e per loro controproducenti, che necessitano di un intervento da parte dei soggetti pubblici a ciò preposti".

Beneficiari saranno gli studenti il cui nucleo familiare attesti un ISEE, anche corrente, valido e regolare fino ad un importo di euro 25.000 euro e che abbiano una frequenza, dall’inizio dell’anno scolastico al 28 febbraio 2023, di almeno il 50% dell’attività didattica complessiva (in presenza o a distanza) prevista dall’attuale calendario scolastico.