Bistocchi:: "Umbria forte in Europa"

"L’Europa è casa nostra, il nostro riferimento valoriale, quel patrimonio culturale e politico che non possiamo disperdere dietro a spinte nazionalistiche, sovranistiche ed estremiste": così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, che ha partecipato all’Assemblea plenaria della Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (Calre).

"La Calre - spiega la presidente Bistocchi in una nota - è un organo che conta 28 anni di vita, nato per promuovere la cooperazione tra le assemblee regionali, rafforzare il ruolo delle regioni nel processo decisionale europeo e valorizzare il principio di sussidiarietà. Come presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria credo fortemente nell’importanza di queste strutture come arricchimento del lavoro di approfondimento, studio e cooperazione sui temi con cui ciascuna Assemblea si trova quotidianamente a fare i conti. Per questo, tra i miei obiettivi di mandato, ci sarà sicuramente il rinsaldare con la presenza, l’impegno e il ruolo dell’Umbria in organismi e attività in cui la nostra Regione è stata centrale. Occasioni, queste, che serviranno anche per mettere a fuoco tematiche e costituire reti utili nella risoluzione dei problemi".