Tornano i nativi americani al Trasimeno: indiani Lakota Sioux tra i bisonti di Panicale

Panicale (Perugia), 20 agosto 2023 – Tornano i nativi americani al Trasimeno dopo il successo dell’evento del 2021: l’allevamento di bisonti di Massimiliano Gatti, a Panicale in provincia di Perugia, ospiterà infatti di nuovo una delegazione Lakota Sioux. L’appuntamento è fissato per domenica 10 settembre, a partire dalle ore 10. Un evento dal significato profondo - tra musica, rituali e spiritualità - inserito nell’ampio programma della manifestazione Wolakota 23 (4-30 settembre 2023) che vede l’incontro tra istituzioni italiane e i componenti della Nazione Lakota e Dakota, organizzata dall’associazione culturale Wambli Gleska con Città Metropolitana di Firenze e Club Unesco Firenze. La giornata nell’allevamento in Umbria – dal titolo "La Nazione del Bisonte" - vedrà la partecipazione di Moses Brings Plenty, attore nativo americano della serie tv Yellowstone con Kevin Costner.

Moses è nato e cresciuto nella riserva indiana di Pine Ridge in Sud Dakota: è portavoce e leader della Nazione Lakota, custode dei suoi valori tradizionali. Assieme al resto della delegazione, nel corso della giornata, si spenderà per la comunicazione di quel senso sacro della vita che è alle fondamenta della cultura nativa. La location dell’evento non è casuale: il bisonte rappresenta una figura chiave nella cultura Lakota Sioux. E Massimiliano Gatti ha realizzato l’unico allevamento di bison bison (il bisonte americano) d’Italia. Il programma della giornata prevede una presentazione di Massimiliano Gatti. A seguire canto con tamburo e invocazione alla Nazione del Bisonte a cura di Alessandro Martire, ambasciatore della tribù Rosebud Sioux in Italia. Sarà poi la volta della conferenza di Moses Brings Plenty, incentrata sul rapporto ancestrale uomo-bisonte e uomo-cavallo nella cultura Lakota. Seguirà una dimostrazione di come si dipingevano i cavalli prima di una caccia al bisonte. Spazio poi ad "Arco e frecce nella cultura Lakota" di Alessandro Martire, Sergio Susani e Alessio Martella, con la presentazione al pubblico di alcuni manufatti e la dimostrazione di tiro tradizionale con archi antichi. Ci sarà quindi un momento conviviale a base di burger di bisonte e patatine. Nel pomeriggio canto col tamburo Lakota Sioux, presentazione del libro "Donne sotto lo scialle" a cura di Luigina Cossu, Anna Maria Secci e Giovanna di Filippo.