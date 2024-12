Bilancio risanato: il Comune accende mutui per 15 milioni e punta su investimenti e riqualificazione

Bilancio totalmente risanato, il Comune può accendere mutui per 15miloni di euro. Sono lontani i tempi del buco di bilancio ed il tema dei "conti in regola" è motivo d’orgoglio per il sindaco Andrea Sisti che, ieri mattina insieme ai membri della Giunta comunale, ha chiuso un 2024 caratterizzato dal completamento della riorganizzazione della macchina amministrativa e all’insegna della rigenerazione urbana. Un anno che è segnato dalla riapertura del Ponte delle Torri, uno dei monumenti più importanti della città che potrebbe diventare motivo d’attrazione per il giubileo del 2025.

"È il momento degli investimenti" ha affermato il sindaco che ha colto l’occasione per rispondere anche ai consiglieri di opposizione sul progetto di riqualificazione dell’area dello Stadio, che comprende la demolizione e ricostruzione del palazzetto dello sport di viale Martiti della resistenza. "I lavori inizieranno a gennaio e termineranno entro il 30 giugno 2026, in tempo con le scadenze previste dal Pnrr". Questo è uno degli interventi più importanti programmati dall’amministrazione comunale insieme a quelli degli edifici scolastici. L’assessore ai lavori pubblici Albertella a tal proposito ha spiegato che per la ricostruzione della Dante Alighieri è in arrivo il progetto definito, per la scuola di San Giovanni i lavori termineranno a marzo, per la Toscano invece partiranno a breve. La scuola di villa Redenta verrà trasferita nel plesso della Manzoni. Il Comune, attraverso l’assessorato alla transizione ecologica rappresentato dall’assessore Protasi, sta proseguendo anche nelle operazioni di riqualificazione energetica.

Sul fronte della transizione digitale (assessore Pesci) da gennaio, dopo una attesa durata anni, dovrebbe tornare in funzione il sistema di videosorveglianza composto da 41 telecamere che sarà intergrato da altre 19 in via di installazione. Diverse le novità sul fronte dei servizi sociali (assessore Renzi) con l’ente che almeno per il momento è riuscito a contenere gli aumenti Istat della retta per la mensa scolastica, posticipandoli a settembre 2025. Numeri record per il turismo (assessore Paroli) con oltre 300mila arrivi, mentre sul fronte del commercio si valuta lo spostamento della fiera di via Cacciatori della alpi e si lavora per un regolamento per parrucchiere, estetiste e tatuatori. Sul fronte cultura l’assessore Chiodetti ha ricordato i numerosi eventi ed ha annunciato l’imminente inizio del lavori di riqualificazione del caffè letterario della biblioteca comunale.