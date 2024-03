Bicicletta, che passione: in vetrina l’evoluzione delle due-ruote

GUBBIO – Per la città di pietra sarà una Pasqua che vedrà come protagonista anche la bicicletta. Dopo la prima edizione della ciclostorica “La Favolosa”, pronta a tornare per il secondo anno consecutivo nel territorio comunale eugubino, la Speed Motor Bike ha allestito una singolare esposizione di biciclette appartenenti alla ricca collezione di Moreno Bianchini, appassionato di Sansepolcro che aveva ovviamente partecipato alla ciclostorica dello scorso anno portando la bici in sella alla quale Gastone Nencini vinse il Tour de France nel 1960. La mostra, che verrà inaugurata alle ore 17 di venerdì 29 marzo e sarà visitabile fino a lunedì 1° aprile, sarà allestita alla Taverna dei Capitani di via Baldassini e avrà un addetto che illustrerà ogni dettaglio. Punto focale dell’esposizione sarà l’evoluzione del cambio dagli anni ’20 a oggi, con una quindicina di pezzi selezionati per l’occasione dal collezionista biturgense, proprio per meglio spiegare quali sono stati i passaggi che hanno migliorato la funzionalità di una componente chiave della bici adoperata dagli agonisti.