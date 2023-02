Biblioteca Sperelliana: ecco i “Percorsi Aperti “ di Emidio De Albentiis

“Percorsi Aperti - Nihil humani alienum: 40 saggi di storia, arte e cultura”, l’ultima fatica letteraria di Emidio De Albentis, già apprezzato docente di storia dell’arte e Direttore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, verrà presentata oggi pomeriggio alle 18 a Gubbio, nei locali della Biblioteca Comunale Sperelliana (Via Fonte Avellana). Ne parlerà con l’autore il sindaco Filippo Mario Stirati. Quaranta saggi che spaziano in più versanti, da quello più strettamente storico-artistico (dall’antichità all’epoca moderna), alla musica classica, jazz e a quella cosiddetta leggera, al teatro, all’architettura, alla letteratura, alla televisione e a tanto altro, compreso lo sport (ciclismo e calcio in primis) e perfino ad alcuni fatti di cronaca molto famosi, come i tragici eventi legati alla banda Cavallero degli anni ‘60. Potrebbe sembrare, lì per lì, un pot-pourri fin troppo composito, ma questa convivenza di argomenti diversi riflette in pieno la formazione intellettuale di Emidio De Albentiis.

G.B.