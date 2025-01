Benedizione degli animali insieme alla Confraternita

– In occasione di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali domestici, la Confraternita dei Santi Sebastiano e Rocco organizza a Città della Pieve la tradizionale benedizione degli animali. Si tratta di un evento la cui tradizione è sempre stata custodita nella patria del Perugino, con particolare affetto da tutti i possessori di piccoli animali ma anche dei più grandi. Di seguito il calendario delle iniziative che si terranno il 18 e il 19 gennaio 2025 a Città della Pieve: La benedizione dei piccoli animali si terrà sabato 18 gennaio, alle ore 15.30, alla Chiesa di San Pietro. Invece domenica 19 gennaio, alle ore 12, si terrà solenne benedizione degli animali - anche quelli più grandi, come i cavalli - alla Chiesa della Madonna degli Angeli. A questo evento seguirà un pranzo per tutti coloro che vorranno rimanere a condividere un momento di convivialità. Per informazioni e prenotazioni basterà contattare il numero di telefono 333 594 8993.