Beato Angelo. Una giornata di folla e fede

GUALDO TADINO - La festa del Beato Angelo caratterizza l’intera giornata di oggi: i gualdesi accorrono nella basilica concattedrale e nella cripta del Beato, ornate con rametti dei portentosi biancospini "regolarmente" fioriti in gennaio: saranno accessibili dalle 6,30 alle 22, con le messe programmate alle 7, 8, 9, 10 e la solenne concelebrazione eucaristica delle 11,15 presieduta dal cardinale Mauro Piacenza (foto), penitenziere maggiore; che, al termine, impartirà la solenne benedizione papale. L’alto prelato, in mattinata, alle 10,30, viene ricevuto ufficialmente dal sindaco Massimiliano Presciutti e dall’amministrazione comunale nella sala consiliare del municipio; ed alle 12,30, in cattedrale, c’è la consegna del premio Beato Angelo ai gualdesi e di una pergamena di ringraziamento nella quale si parla dell’impegno comunitario, "con una raccolta di fondi per i bambini provati dalla guerra nella Terra Santa, puntando lo sguardo soprattutto su Betlemme". Alle 16,30, la celebrazione del "transito", seguita alle 17,30 dai vespri e dalla messa presieduta da Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Città di Castello e Gubbio. Tanti i fedeli che sono passati attraverso la Porta Santa, aperta ieri sera dall’arcivescovo Domenico Sorrentino, per fruire dell’indulgenza plenaria. E stasera al teatro "Don Bosco", c’è la prima dell’atteso spettacolo del musical "Ali d’Angelo".

Alberto Cecconi