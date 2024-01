‘Battesimo dei partaioli’ con oltre venti bambini

ASSISI - ‘Battesimo dei partaioli’, scambio degli auguri per la Magnifica Parte de Sotto, forte della vittoria dell’edizione di quest’anno della festa e presentazione del volume dedicato alla vittoria 2023. In una sala della Conciliazione assai gremita sono stati oltre una ventina i piccoli che hanno acquisito lo status di partaioli della Nobilissima, un modo per far crescere, fra i giovanissimi, mano a mano che cresceranno, lo spirito di appartenenza alla Parte. "E’stata anche l’occasione per presentare il nostro annuario - spiega Massimiliano Della Vedova, Priore Maggiore dei ‘rossi’ -: un libro che realizziamo in occasione delle nostre vittorie. Si intitola ‘Il Palio 2023’ e raccoglie immagini e testi della ‘nostra’ festa del Calendimaggio di quest’anno, salutata dal successo". La serata si è conclusa con un momento conviviale, nella sala delle Volte del palazzo Comunale, con la partecipazione di 180 persone, all’insegna dello stare insieme e della musica, con lo sguardo già proiettato verso l’edizione numero del prossimo anno. Ennesima dimostrazione della vitalità della festa del Calendimaggio con le Parti che, da tempo, hanno iniziato le attività in vista della prossima edizione dall’8 all’11 maggio.