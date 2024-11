"Battere l’ictus si può": così A.L.I.Ce. festeggia 20 anni di attività

CITTÀ DELLA PIEVE – L’associazione A.L.I.Ce. Città della Pieve ha festeggiato i 20 anni di attività della sede "gemella" di Ponte San Giovanni ha festeggiato che è nata infatti nel 2004 proprio su indicazioni e con il contributo di A.L.I.Ce. Città della Pieve che aveva iniziato ad operare 4 anni prima. "In questo periodo è cresciuta - spiegano dal comitato - in modo esponenziale, unica A.L.I.Ce. in Italia che tra i suoi vari servizi annovera l’Afa, Attività Fisica Adattata, importante per la ripresa della funzionalità fisica in soggetti colpiti da ictus.

La relazione e l’intesa tra le due sedi regionali è costruttiva, intensa e stimolante sia per l’importante settore della prevenzione sia del recupero dei malati come dell’apporto alle famiglie. In occasione dei festeggiamenti A.L.I.Ce. Perugia - Ponte San Giovanni ha omaggiato, come ringraziamento per la fattiva collaborazione, la sede di Città della Pieve con una graditissima targa. L’augurio in questa importante giornata è quello di continuare ed anzi intensificare la collaborazione".