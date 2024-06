Bastia Umbra sceglie il sindaco. Puntano alla fascia Lungarotti,. Degli Esposti, Santoni e Pecci

Giornata di chiusura della campagna elettorale, con i comizi in piazza dei 4 candidati sindaci - Paola Lungarotti, Catia Degli Esposti, Matteo Santoni, Erigo Pecci - e delle 15 liste che li sostengono, per un totale di 224 aspiranti al consiglio. Poi, da domani, la parola passerà agli elettori, circa 17.000, che potranno votare nelle 22 sezioni che saranno allestite e che rimarranno aperti nei due giorni previsti sia per le mministrative che per le Europee, sabato, dalle 15 alle 23, e domenica dalle 7 alle 23. Una campagna elettorale, quella che si conclude oggi, lunga, dura, caratterizzata da momenti d’incontro con i cittadini per individuare i percorsi utili per garantire sviluppo, servizi e superamento di criticità per il territorio, ma anche di serrato confronto fra gli schieramenti in lizza. Sul fronte degli incontri odierni di chiusura, Matteo Santoni, di Alternativa Popolare, sostento da una lista di candidati per il consiglio comunale, parlerà in piazza alle ore 21; comizio finale che sarà preceduto, alle 16, da un incontro con la presenza di Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare. Alle 21.45 sarà la volta, sempre in piazza, di Catia Degli Esposti, che guida la coalizione civica di centrodestra che la vede sostenuta Da 4 liste: Bastia Popolare, Forza Bastia, Bastia Futura, Bastia Civica. Alle 22.30 sarà la volta di Paola Lungarotti, primo cittadino in carica, sostenuta da quattro forze politiche: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Paola Lungarotti Sindaco. Chiuderà la lunga serata, alle 23.15, Erigo Pecci, coalizione civico progressista, sostenuto da 6 liste: PD, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Bastia, Movimento 5 Stelle, PSI, Progetto Bastia.