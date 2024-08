Bastia Umbra celebra la giornata del volontariato

BASTIA UMBRA - "Volontariato tra associazioni ed istituzioni: l’impegno come esperienza organizzata". È il tema della Giornata del Volontariato e delle Associazioni in programma oggi con la partecipazione dei volontari delle associazioni del territorio e dell’amministrazione comunale: un momento per fare ancor di più rete in una realtà come quella di Bastia, il cui tessuto sociale è caratterizzato da un’importante rete associazionistica che rappresenta la spina dorsale della comunità, con il fine di incentivare e promuovere la solidarietà, l’altruismo e la cooperazione fra le persone in attività che sono pura espressione dell’impegno civico che si desidera mettere al servizio della società e della propria città. L’appuntamento, oggi, sarà alle 9.30 nell’Auditorium Sant’Angelo per l’apertura della manifestazione con la mattinata che proseguirà poi, alle 10.30 con il corteo fino a Piazza Mazzini per partecipare, alle ore 11, alla Santa Messa dedicata al mondo del Volontariato nella Chiesa di San Michele Arcangelo. Prevista anche la possibilità, per le associazioni, di allestire postazioni (banchetti o piccoli gazebo) in Piazza Cavour di fronte alla Sede del Comune di Bastia Umbra (Piazza Mazzini sarà ancora interessata dal cantiere dei lavori) al fine di promuovere l’attività del proprio sodalizio. Per dare merito alle attività di questa rete e alla sua preziosa funzione di coesione e impegno civico - viene evidenziato dall’amministrazione municipale -, ogni anno da tempo si organizza la Giornata del Volontariato e delle Associazioni con lo scopo di fare il punto della situazione circa le attività svolte e, anche quest’anno, la nuova Amministrazione intende rinnovare questo fondamentale legame.