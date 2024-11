Bastia, laureati in vetrina. Venerdì il ’Presenta Tesi’

BASTIA UMBRA – Un progetto che nasce dall’intento di porre al centro della vita collettiva il valore dello studio e della ricerca. E’"Bastia Presenta Tesi" che prenderà il via venerdì 29 novembre, alle ore 21, nell’auditorium Sant’Angelo. Saranno protagonisti di questo primo appuntamento di Riccardo Barbini (con l’illustrazione di "Felici ma non per caso"), Giulia Cagliesi (con "L’alba di una rinascita: l’insegnamento dell’inglese in Tanzania") e Davide Buonpane (con "La sfera pubblica emotiva"). Bastia Presenta Tesi è una delle nuove iniziative varate in ambito culturale dal Comune di Bastia Umbra, promosse dall’assessore Paolo Ansideri, in collaborazione con la biblioteca comunale "Alberto La Volpe". "Con tale iniziativa – sottolinea l’assessore Ansideri - si vuole creare uno spazio dedicato a tutti i laureati che intendono presentare la propria tesi di laurea, un modo per condividere ricchezza, per mettere a disposizione della città il proprio studio. Spetta a tutti conservare il patrimonio culturale che è contenuto nei lavori delle tesi di laurea. All’interno dei lavori dei laureandi oltre al sapere derivante dalle conoscenze già in nostro possesso, si crea sapere nuovo. Si presentano esperienze, si dà luce a storie che altrimenti non avrebbero voce, si presentano le innovazioni, si analizzano i cambiamenti. Si fa la storia di oggi". L’iniziativa è riservata a tutti i laureati, di qualsiasi età, iscritti a qualsiasi dipartimento universitario e a chiunque abbia discusso una tesi su temi inerenti la città di Bastia Umbra. Per partecipare consultare il sito www.visitbastiaumbra.it