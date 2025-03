"Basta violenze e aggressioni agli infermieri"

PERUGIA – Primo incontro tra le organizzazioni sindacali del comparto sanità, i rappresentanti della direzione regionale salute e welfare coordinata da Daniela Donetti (foto). Nello specifico, gli argomenti attorno ai quali tutte le parti hanno deciso di focalizzare il loro impegno sono stati quello dello sviluppo del progetto "Umbria contro ogni genere di violenza", un’iniziativa regionale mirata a combattere ogni forma di violenza, sia fisica che psicologica, che ha colpito il personale sanitario e gli utenti dei servizi sociosanitari negli ultimi anni.

Si è poi parlato della costruzione del Piano sociosanitario regionale, necessario per il miglioramento e la razionalizzazione delle risorse destinate alla sanità e per ottimizzare l’efficacia dei servizi e della necessità di migliorare benessere organizzativo ovvero le condizioni di lavoro e di garantire un ambiente sicuro per gli operatori sanitari, elemento fondamentale per la qualità del servizio offerto ai cittadini. Tra i temi anche la gestione delle risorse per le prestazioni aggiuntive, con l’obiettivo di equilibrare le necessità del personale e la qualità delle prestazioni e la carenza di personale e l’importanza di garantire un’adeguata dotazione di figure professionali in tutti i settori del sistema sanitario. Infine, è stato sottoscritto il verbale di confronto regionale, finalizzato ad attualizzare l’accordo del 14 giugno 2023 in merito al piano di riparto tra le aziende e gli enti del Sistema sanitario regionale delle risorse destinate all’indennità di Pronto soccorso diretta a riconoscere al personale del comparto dipendente delle aziende e degli enti del SSN le particolari condizioni del lavoro nei servizi di pronto soccorso.