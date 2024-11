"Basta polemiche, aggiornare il Registro delle malattie pediatriche"

TERNI "Aggiornare il Registro tumori pediatrici". E’ una delle prime richieste alla nuova Giunta regionale e l’avanza Alessandro Rossi, presidente de I Pagliacci, associazione che opera da anni all’ospedale Santa Maria. "La nuova Giunta è praticamente fatta, aldilà dei colori politici chiedo, anche a nome di tante famiglie, che il Registro tumori venga aggiornato – scrive Rossi in un post –. Non so bene se gli ultimi dati siano del 2020, comunque ritengo fondamentale avere i dati riguardo i tumori pediatrici, per tutta la regione ma con un un approfondimento su Terni.

È il momento di agire, senza pensare a chi ha vinto o perso queste elezioni. Basta con gli insulti, con gli sputi, con il denigrare chi non ha le stesse idee degli altri, destra, sinistra, centro, movimenti, occorre mettere insieme tutte le idee e le forze cercando di trovare una soluzione, perché le famiglie che hanno un malato oncologico in famiglia non ce la fanno più". "Posso farvi conoscere le tante famiglie che combattono contro questo male terribile" aggiunge Rossi.