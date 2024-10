"Basta black-out nel centro storico". Si ricostruisce la rete elettrica

Sono in corso nella cabina che serve il centro storico e zone limitrofe importanti interventi sulla linea elettrica. Da settimane procedono i lavori che si erano aperti anche a seguito di alcuni black out che avevano riguardato zone della città. Una parte della linea interrata era risultata gravemente danneggiata ed è quella che fa riferimento alla cabina di Brandano. Ora questo cantiere volge al termine coi tecnici dell’azienda elettrica che completeranno l’intervento entro domani. E-Distribuzione ha in corso a Città di Castello una serie complessiva di importanti investimenti di potenziamento del sistema elettrico con i fondi Pnrr. Nel dettaglio, i piani di lavoro – molti dei quali già aperti – consistono nella realizzazione di nuove linee di media tensione. Direttamente o indirettamente, le operazioni di restyling e ottimizzazione del servizio interesseranno centinaia di chilometri di rete elettrica e oltre 80 cabine secondarie. Le attività consentiranno anche di ottenere in diverse aree "richiusure in anello, ovvero un sistema che tramite le cabine congiunge trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare elettricità dalle linee di riserva, cosiddette controalimentanti".

Domani intanto saranno in corso "in una porzione di centro città alimentata dalla cabina Brandano alcuni lavori urgenti con sospensione momentanea dell’erogazione del servizio". Dopo le attività di ispezione tecnica e sostituzione di alcune componenti ora si procederà a effettuare la modifica di assetto con l’attivazione dell’alimentazione cosiddetta "in anello dalla cabina "Fraternita", che potrà garantire una sorta di controalimentazione continua, in modo da poter operare senza ulteriori disagi per la clientela con i rilevatori installati lungo il tratto di linea interrata danneggiata in uscita dalla cabina Brandano". Le ultime operazioni devono svolgersi in orario giornaliero e richiedono una breve interruzione del servizio elettrico per le attività del "cambio assetto", che E-Distribuzione ha programmato per domani, a partire dalle ore 8,30 con conclusione rapida nel giro di un’ora. Grazie all’utilizzo dei bypass da linee di riserva, l’area del "fuori servizio" sarà circoscritta a gruppi di utenze nella zona del teatro comunale cioè tra via XI Settembre, piazza Paolo Marchese, piazza Magherini, via del Patrignone, via dei Randoli, via Petrognano, via del Paradiso, via Sant’Andrea, via Marchesani, via dei Fucci, via Longini e limitrofe.