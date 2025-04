Barriere contro il rumore. Si va avanti

"Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio comunale dell’ordine del giorno relativo agli interventi di mitigazione del rumore lungo la superstrada E45 e il raccordo Perugia-Bettolle, nei tratti che attraversano le zone più densamente abitate della nostra città". Così il consigliere Fabrizio Ferranti (Perugia per la Sanità Pubblica) commenta l’importante risultato ottenuto in commissione, dove l’atto è stato approvato con 17 voti favorevoli e 11 astenuti.

L’ordine del giorno impegna l’Amministrazione a richiedere ad Anas e alla Regione "un confronto per valutare e concordare misure di intervento programmate e attuabili per la mitigazione acustica lungo la E45 e il raccordo Perugia-Bettolle, con particolare attenzione alle aree densamente abitate come Ponte San Giovanni e Prepo". Inoltre, sollecita un dialogo con Arpa Umbria per "predisporre analisi e sviluppare strategie di intervento, coinvolgendo attivamente la cittadinanza e i comitati di quartiere per garantire trasparenza e partecipazione nella gestione di questa problematica".

"A fronte delle difficoltà ministeriali per l’attuazione dei numerosi e ben individuati interventi di mitigazione previsti nel Piano di risanamento acustico Anas –rileva Ferranti – è auspicabile che nei tavoli regionali e nazionali si spinga con determinazione affinché venga rimessa in discussione l’adeguatezza e l’efficienza degli attuali strumenti di programmazione, previsti dalla Legge quadro 447/1995 e dai relativi decreti attuativi. Serve un deciso cambio di passo a livello istituzionale".