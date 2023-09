Barbero ’prof’ eugubino. Adesso è Matto Onorario

GUBBIO

Prosegue all’insegna del successo e dell’attenzione da parte del mondo culturale, scientifico, degli studiosi e di quanti sono affascinati dalla possibilità di approfondire la conoscenza di un periodo straordinario come al medioevo, la nona edizione del Festival omonimo in corso al Centro Servizio S. Spirito. La cifra che documenta l’interesse sta nelle oltre seicento persone che nella serata di mercoledì, a conclusione di una giornata inaugurale che ha sempre fatto registrare il quasi tutto esaurito, hanno partecipato alla relazione del professor Alessandro Barbero su “Il mondo degli ottomani”. In sala, ad esempio, anche un paio di scolaresche provenienti da un liceo linguistico romano.

A conclusione della serata, il Presidente dell’Associazione Maggio Eugubino, Marco Cancellotti, presente anche il Sindaco Stirati, ha consegnato al prof. Barbero, che ha gradito assai, la “patente” di “Matto Onorario di Gubbio”. Un riconoscimento che la città riserva a quanti ne apprezzano e condividono il patrimonio di storia, cultura, arte e tradizioni.

La seconda giornata del Festival è iniziata all’insegna di un’altra testimonianza di gratitudine e fiducia. Nel convento di San Francesco sono state consegnate le borse di studio in memoria di Francesco Allegrucci e del prof. Gennaro Pinna. Le prime volute dalla moglie Barbara Bettelli e dai familiari per perpetuare il ricordo di un uomo da sempre impegnato nell’ aiutare i giovani a superare situazioni di disagio e difficoltà, sono andate a Gaia Bellucci e Chiara Borsini; le seconde, curate dalla Fondazione Mazzatinti per onorare la memoria ed esprimere gratitudine al prof. Gennaro Pinna, benemerito docente e Preside del Liceo, sono state attribuite ad Aurora Casagrande ed Alessio Bagagli. Alla cerimonia, coordinata da Federico Fioravanti, hanno partecipato, con i familiari, il Sindaco Stirati, il presidente della Fondazione Cesarini, autorità civili e militari.

Oggi (dalle ore 10) il programma propone relazioni di Zallot, Feniello, Bellino, Montanari, Oldoni. Nel pomeriggio, dalle 15.30, fari puntati su Gengis Khan, Bagdad, Marco Polo, Tamerlano, sui Mongoli ed i Barbari. Alle ore 21 “Così parlò Zarathustra” di Matteo Saudino.