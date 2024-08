Bambina di 5 anni chiusa in auto al sole. La madre era andata a fare shopping Una madre di 48 anni di Foligno è stata denunciata per abbandono di minore dopo aver lasciato la figlia di 5 anni sola in auto al sole mentre faceva la spesa. I carabinieri sono intervenuti dopo che dei passanti hanno notato la bambina. La piccola è stata trovata accaldata e frastornata, ma fortunatamente è stata soccorsa in tempo.