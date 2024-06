"Balestrando per Francesco e Ubaldo", domenica lo spettacolo

GUBBIO – L’estate eugubina aggiunge un altro appuntamento folkloristico. A rendersi protagonista è ancora l’arte del tiro alla balestra, con la Società Balestrieri di Gubbio che, come ogni anno, con la bella stagione vive un periodo di fermento. Il prossimo evento è previsto per domenica 30 giugno, quando a Piazza Grande – con ingresso gratuito – si svolgerà la manifestazione “Balestrando per Francesco e Ubaldo”, una gara di tiro con la balestra antica all’italiana da banco tra le città di Gubbio e Assisi in onore dei rispettivi patroni, Sant’Ubaldo e San Francesco. Il programma parte alle ore 17, con i due cortei che sfileranno per il centro da piazzale Arturo Frondizi che verranno accolti in Piazza Grande dalla sonata del Campanone. Prima dell’inizio della sfida, alle 18, si terrà l’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio che si ripeteranno prima della proclamazione della città vincitrice. La gara non è individuale ma a squadre, e a ritirare il drappo realizzato dall’artista assisana Silvia Frugnoli sarà la città che totalizzerà il punteggio maggiore nei migliori dieci tiri.