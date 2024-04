Bagni con sauna e terrazza. Nell’immobile pure un centro di informazione turistica

Il comune di Spoleto si prepara a riqualificare i vecchi bagni pubblici di piazza della Vittoria. L’immobile ospiterà un centro diurno di informazione turistica, ma anche nuovi bagni con tanto di sauna e terrazza panoramica. La notizia si apprende dalla deliberazione di giunta comunale pubblicata all’albo pretorio ed avente ad oggetto "documento di indirizzo programmatico del progetto di recupero e ristrutturazione dell’immobile sito in piazza della Vittoria per la realizzazione di un centro diurno".

L’intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione di parti storiche della città. Lavori di vario genere saranno attivati in prossimità dell’antica porta urbica ex Porta Leonina o di san Gregorio. "In quest’area – si legge infatti nella delibera comunale - ricadono Piazza Garibaldi, il complesso dell’ex Caserma Minervio, Piazza della Vittoria, il Ponte romano detto Sanguinario.

Nelle immediate vicinanze di quest’ultimo si trova un immobile in stato di abbandono e per questo versa in condizioni pessime di degrado e sporcizia.

L’edificio è stato presumibilmente costruito nel 1943 come ricovero antiaereo pubblico, poi è diventato albergo diurno ed infine è stato adibito a bagni pubblici. È seminterrato rispetto al piano della piazza adiacente ed è raggiungibile tramite due ingressi sui lati contrapposti del fabbricato. Gli ingressi danno accesso a due zone dell’edificio separate al suo interno da un muro, ma entrambe adibite a bagni pubblici. La copertura è piana ed è rivestita da una guaina a vista. In base ad una prima soluzione progettuale è prevista una stima di massima dell’intervento di 603.200 Euro. "Il progetto – si legge nel documento di indirizzo alla progettazione - prevede la ristrutturazione e l’adeguamento dell’edificio mediante la realizzazione di nuovi bagni con tanto di sauna, nuovi impianti, nuovi servizi per il turista ed una nuova sistemazione esterna che dia decoro e prestigio a tutta l’area circostante. Inoltre la struttura verrà adeguata e la copertura consolidata per renderla praticabile al pubblico in vista anche di nuove potenziali attività commerciali.

La vicinanza con la pista ciclabile, il tracciato della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia e le nuove attrezzature per i cicloturisti che si intendono installare in prossimità dell’edificio renderanno attrattiva l’intera area anche da parte di questa tipologia di turismo". Nel documento non sono indicati i tempi di attivazione del progetto che è comunque solo alla fase preliminare.