Badante di mezzà età cade dal terrazzo al secondo piano

In stato di alterazione psico-fisica, dovuto probabilmente all’alcol, una badante di mezza età, cinquantenne di nazionalità romena, nella tarda serata di martedì è caduta dal balcone di un’abitazione di viale dello Stadio. La donna, soccorsa dalle forze dell’ordine e condotta in ospedale da un’abulanza del 118, ha riportato mitracolosamente solo ferite lievi. Sul posto anche le pattuglie di polizia e carabinieri, con quest’ultimi che hanno ricostruito l’episodio, ricondotto a cause accidentali. La donna insomma, come detto in stato d’alterazione, ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto: un volo di una decina di metri che poteva avere conseguenze ben più gravi. Rimasta sempre cosciente, la badante è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.