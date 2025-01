"Avviare il monitoraggio di queste molecole nelle acque umbre"

PERUGIA - L’assessore regionale all’ambiente, Thomas De Luca, ha deciso insieme agli atri soggetti coinvolti nella questione della presunta presenza di Pfas nelle acque potabili, di mettere a sistema sin da subito, senza attendere il prossimo anno, l’attività di monitoraggio delle molecole implementando quella attualmente svolta per gli altri parametri di potabilità pubblicati sul sito www.lacquachebevo.it.

"Per mettere a sistema questa attività, nei prossimi giorni la giunta regionale valuterà le azioni da mettere in campo al fine di raggiungere l’obiettivo di uniformare l’attività d’indagine tra i tre gestori – ha detto De Luca -. Sarà inoltre costituita una cabina di regia che sia in grado di pianificare misure strutturali per prevenire in futuro eventuali crisi, valutando gli strumenti da adottare laddove necessario".

De Luca ha chiesto che il Governo metta a disposizione risorse per queste indagini. E ieri l’Ad di Umbra Acque, Tiziana Buonfiglio, ha incontrato la sindaca Ferdinandi ribadendo che i Pfas nelle acque di Perugia non sono presenti.